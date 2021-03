Inter, Conte come Mourinho: dal 2009 i nerazzurri non vincevano così (Di martedì 9 marzo 2021) L’Inter ha battuto l’Atalanta con un solo tiro in porta durante tutta la partita: l’ultima volta sulla panchina nerazzurra c’era Mourinho Un solo tiro in porta. Tanto – o forse sarebbe il caso di dire così poco – è bastato all’Inter per piegare l’Atalanta e tornare in pieno controllo della propria condizione in classifica. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 marzo 2021) L’ha battuto l’Atalanta con un solo tiro in porta durante tutta la partita: l’ultima volta sulla panchina nerazzurra c’eraUn solo tiro in porta. Tanto – o forse sarebbe il caso di direpoco – è bastato all’per piegare l’Atalanta e tornare in pieno controllo della propria condizione in classifica. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterAtalanta! ???? #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 77' - Doppio cambio deciso da Conte: entrano #Sanchez e #Gagliardini al posto di #Lautaro e… - deatoffees : @FrancescoSaya86 @MrAncelotti #pinamonti ti prego non scherzare è imbarazzante solo a nominarlo, io capisco tutto (… - Junior_Jr3_ : RT @SCUtweet: Non è la squadra più forte, ma è la migliore di questo campionato. Nettamente. Lode all'Inter e a Conte. -