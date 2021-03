Advertising

freeskipperIT : Draghi il Restauratore. - dvaldi1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Restauratore

RomaToday

... ha detto, quando il nuovo incarico gli è stato formalizzato dal premier: "Metterò tutto me ...della sanità con le stellette, ampiamente rimaneggiata dai tagli degli ultimi dieci ...... Rolando Attanasio e Calogero Barba , che hanno discusso e conversato sul "Governo" , ... artista a tutto tondo, perché regista, scenografo, sceneggiatore, pittore, scultore,si ...Nel maggio del 2020 Parsi è uscito con l’e-book Vulnerabili. Come la pandemia cambierà il mondo una profonda riflessione sulla realtà internazionale sotto shock. In quel momento c’erano ancora molte c ...Comandante in Afghanistan, poi l’impegno con la sanità militare. «È stato un fulmine a ciel sereno, per me una grande attestazione» ...