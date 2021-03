Draghi | «Covid | la via d’uscita non è lontana Accelerazione per tornare alla normalità» 

(Di martedì 9 marzo 2021) Il premier: non dobbiamo perdere un attimo. Si intravede una via, nonE ringrazia gli italiani «per la disciplina e l’infinita pazienza», ora «risposte a persone che soffrono per la crisi economica»

...dell'Istruzione Patrizio Bianchi rivendica la scelta contenuta nel primo Dpcm dell'eradi ... Studenti positivi, niente Dad, la scuola: sono malati A casa quasi sei milioni di studentie key ...Leggi ancheItalia,: "Emergenza peggiora, governo farà sua parte" Il premier Marioha quindi incontrato i ministri della Salute e per gli Affari regionali, il Commissario ...“La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fi ...Una stretta alle regole nelle Regioni o nelle aree dove è più forte la circolazione del virus è imminente. Restrizioni ancor più drastiche nelle zone rosse, ma il ...