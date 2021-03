“Come vivere la parità, l’ho imparato all’estero”. Intervista a Simona Clemenza, AD di Aspesi (Di lunedì 8 marzo 2021) Simona Clemenza, torinese, cittadina del mondo, è una donna che ha raggiunto la parità con i fatti. Dopo le esperienze manageriali nelle più grandi case di moda al mondo (Karl Lagerfeld, Krizia, Ferrè) è diventata Amministratore delegato di Aspesi uno dei primi marchi del fashion italiano. Nel 2018, è stata inclusa da Forbes tra le 100 donne italiane che si sono distinte per impegno e risultati ottenuti. «Per noi donne non è facile vivere la parità ed essere valutate sul lavoro Come i colleghi uomini. all’estero per me è stato più facile, in Italia siamo ancora indietro». Per il settore del Made in Italy, Simona Clemenza vede una grande ripresa nel post pandemia e non demonizza lo smart working, se è utile per ... Leggi su leurispes (Di lunedì 8 marzo 2021), torinese, cittadina del mondo, è una donna che ha raggiunto lacon i fatti. Dopo le esperienze manageriali nelle più grandi case di moda al mondo (Karl Lagerfeld, Krizia, Ferrè) è diventata Amministratore delegato diuno dei primi marchi del fashion italiano. Nel 2018, è stata inclusa da Forbes tra le 100 donne italiane che si sono distinte per impegno e risultati ottenuti. «Per noi donne non è facilelaed essere valutate sul lavoroi colleghi uomini.per me è stato più facile, in Italia siamo ancora indietro». Per il settore del Made in Italy,vede una grande ripresa nel post pandemia e non demonizza lo smart working, se è utile per ...

Advertising

Fedez : Vivere per momenti come questi ???? - rubio_chef : Il mondo sarebbe un posto migliore in cui vivere se gli insegnanti venissero venerati come divinità, il voto fosse… - marcocappato : Claudio Coccoluto ci ha fatto danzare e vivere, è stato gioia spensierata e impegno civile. L'ultima volta lo ricor… - donvitorap : Pensavo #pd avesse tre quattro correnti non dieci eheheh ma davvero vogliono proporre a altri come vivere e loro pa… - Rogelia0782 : RT @demetozitalyofc: Il nostro pensiero non può che andare però ad ogni Donna che ad oggi non è più con noi e ad ogni Donna che per mano di… -