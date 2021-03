Pd, Zingaretti “Dimissioni irrevocabili ma non scompaio” (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io penso che tutta la politica deve rinnovarsi. Tutta la politica italiana dovrebbe aprirsi ed essere più vicina alle persone, in particolare il Pd. Ho voluto dare una scossa quando ho percepito il rischio che il Pd potesse un pò implodere dentro le dinamiche interne. Questo è un atto d’amore alla viglia di una grande stagione nella quale servirà la politica”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, ospite a “Non è la D’Urso” su Canale 5. “Abbiamo voluto tutti insieme il governo Conte, tutti lo abbiamo sostenuto e difeso. Il gruppo dirigente lo ha difeso, ma quando non è andato in porto ci siamo girati e non c’era più nessuno e ci hanno accusato di ‘o Conte o mortè. Io non l’ho mai detto, ma ho parlato di lealtà”, ha aggiunto.“A me ha dato fastidio perchè credo molto nel pluralismo, ma quando significa stare zitti nelle riunioni e poi attaccare nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io penso che tutta la politica deve rinnovarsi. Tutta la politica italiana dovrebbe aprirsi ed essere più vicina alle persone, in particolare il Pd. Ho voluto dare una scossa quando ho percepito il rischio che il Pd potesse un pò implodere dentro le dinamiche interne. Questo è un atto d’amore alla viglia di una grande stagione nella quale servirà la politica”. Lo ha detto Nicola, ospite a “Non è la D’Urso” su Canale 5. “Abbiamo voluto tutti insieme il governo Conte, tutti lo abbiamo sostenuto e difeso. Il gruppo dirigente lo ha difeso, ma quando non è andato in porto ci siamo girati e non c’era più nessuno e ci hanno accusato di ‘o Conte o mortè. Io non l’ho mai detto, ma ho parlato di lealtà”, ha aggiunto.“A me ha dato fastidio perchè credo molto nel pluralismo, ma quando significa stare zitti nelle riunioni e poi attaccare nelle ...

