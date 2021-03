NASCAR | Kyle Larson vince a Las Vegas dopo quasi una stagione di assenza!

(Di lunedì 8 marzo 2021)la quarta prova dellaCup Series. Il californiano si impone per la prima volta in carriera al LasMotor Speedway (Nevada), la settima in carriera. Il #5 di casa Hendrick Motorsport si imponela lunghissima assenza dalla categoria, una squalifica impostaaver utilizzato un epiteto raziale in una competizione virtuale. Il giovane americano nonva dalla prova di Dover dell’autunno 2019, evento valido per i Playoffs. Lo spettacolo è iniziato dal primo giro con una bellissima battaglia tra Kevin Harvick (Haas #4) e tre Camaro dell’Hendrick Motorsport. Chase Elliott #9, William Byron #24 e#5 hanno preso il controllo della corsa e si sono scambiati la leadership fino ...

La garasi terrà durante il giorno, e con condizioni di sole potrebbe esserci meno umidità rispetto a un evento notturno.Larson è uno dei piloti del campionato più esperti in condizione ...: alla Daytona 500 trionfa a sorpresa McDowell L'ordine d'arrivo della Dixie 400 di Homestead:... (Toyota) - Gibbs - 267 4 -Larson (Chevrolet) - Hendrick - 267 5 - Kevin Harvick (Ford) - ...Kyle Larson vince la quarta prova della NASCAR Cup Series. Il californiano si impone per la prima volta in carriera al Las Vegas Motor Speedway (Nevada), la settima in carriera. Il #5 di casa Hendrick ...John Hunter Nemechek vince a Las Vegas il terzo atto della NASCAR Truck Series. Il #4 del Kyle Busch Motorsport si impone per l'ottava volta in carriera nella categoria, la prima nel catino che sorge ...