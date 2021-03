La Roma si conferma infallibile contro le piccole: battuto il Genoa 1-0 (Di domenica 7 marzo 2021) La Roma non sbaglia contro il Genoa, nell’anticipo delle 12:30. La squadra di Paulo Fonseca vince di misura ma è sempre in controllo del gioco e sfiora in più momenti il raddoppio. La rete decisiva la segna Mancini, che svetta di testa su un calcio d’angolo dalla destra, al 24’. I rossoblù provano a rendersi pericolosi con Destro, che in diverse situazioni si muove bene in area ma senza impensierire Pau Lopez. Nella ripresa, quando le offensive della Roma iniziavano a perdere intensità, Fonseca inserisce Mkhitaryan che però non va oltre un palo colpito dalla distanza (un legno preso anche da Villar). Con questo successo, i giallorossi si portano al quarto posto, in attesa di Inter–Atalanta di domani. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Lanon sbagliail, nell’anticipo delle 12:30. La squadra di Paulo Fonseca vince di misura ma è sempre inllo del gioco e sfiora in più momenti il raddoppio. La rete decisiva la segna Mancini, che svetta di testa su un calcio d’angolo dalla destra, al 24’. I rossoblù provano a rendersi pericolosi con Destro, che in diverse situazioni si muove bene in area ma senza impensierire Pau Lopez. Nella ripresa, quando le offensive dellainiziavano a perdere intensità, Fonseca inserisce Mkhitaryan che però non va oltre un palo colpito dalla distanza (un legno preso anche da Villar). Con questo successo, i giallorossi si portano al quarto posto, in attesa di Inter–Atalanta di domani. L'articolo ilNapolista.

