John Elkann: "Mio nonno non avrebbe avuto paura del Covid" (Di domenica 7 marzo 2021) “No, assolutamente. Sono convinto che non avrebbe avuto paura del Covid. avrebbe esercitato la massima attenzione, questo sì, nei confronti del virus e delle sue conseguenze. Ma soprattutto avrebbe cercato di aiutare chi è nel bisogno, e avrebbe incoraggiato a usare l’ingegnosità per trovare soluzioni. Sarebbe stato felice di ricevere questo vaccino realizzato a tempo di record: un atto di fiducia in uno straordinario risultato della ricerca e della cooperazione internazionale”. Così il presidente di Stellantis, John Elkann, in un’intervista alla Stampa parla del nonno, l’avvocato Gianni Agnelli che il 12 marzo avrebbe compiuto 100 anni. E ipotizza quali sarebbero state le strategie attuate dal ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) “No, assolutamente. Sono convinto che nondelesercitato la massima attenzione, questo sì, nei confronti del virus e delle sue conseguenze. Ma soprattuttocercato di aiutare chi è nel bisogno, eincoraggiato a usare l’ingegnosità per trovare soluzioni. Sarebbe stato felice di ricevere questo vaccino realizzato a tempo di record: un atto di fiducia in uno straordinario risultato della ricerca e della cooperazione internazionale”. Così il presidente di Stellantis,, in un’intervista alla Stampa parla del, l’avvocato Gianni Agnelli che il 12 marzocompiuto 100 anni. E ipotizza quali sarebbero state le strategie attuate dal ...

