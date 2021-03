“Bisogna annullare tutto”. Attacco diretto a Fedez e Francesca Michielin, podio a rischio. Cos’è successo (Di domenica 7 marzo 2021) Il Codacons ancora contro Fedez, questa volta al centro del mirino l’esortazione della moglie del cantante, in gara al Festival di Sanremo arrivato al secondo posto con Francesca Michielin, che attraverso i social chiedeva di votare per il suo uomo. Violato il regolamento? Secondo il Codacons la Ferragni: ha lanciato un vero e proprio ‘piano’ per spingere i suoi 23 milioni di follower a votare il marito Fedez, promettendo addirittura ‘premi’ a chi avesse votato il rapper in totale spregio dei regolamenti che garantiscono da un lato parità di trattamento tra tutti gli artisti in gara, nessuno dei quali può contare su 23 milioni di fan, dall’altro i diritti dei telespettatori cui deve essere assicurata una gara equa e senza condizionamenti o alterazioni. pertanto annuncia il giorno dopo la finale: La ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 marzo 2021) Il Codacons ancora contro, questa volta al centro del mirino l’esortazione della moglie del cantante, in gara al Festival di Sanremo arrivato al secondo posto con, che attraverso i social chiedeva di votare per il suo uomo. Violato il regolamento? Secondo il Codacons la Ferragni: ha lanciato un vero e proprio ‘piano’ per spingere i suoi 23 milioni di follower a votare il marito, promettendo addirittura ‘premi’ a chi avesse votato il rapper in totale spregio dei regolamenti che garantiscono da un lato parità di trattamento tra tutti gli artisti in gara, nessuno dei quali può contare su 23 milioni di fan, dall’altro i diritti dei telespettatori cui deve essere assicurata una gara equa e senza condizionamenti o alterazioni. pertanto annuncia il giorno dopo la finale: La ...

