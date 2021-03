Aston Martin F1, ecco i nuovi partner (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo aver visto la presentazione, e parlato della sua tecnica, oggi parliamo degli sponsor della nuova Aston Martin F1. Il team più atteso della stagione 2021, così atteso da…rubare la scena alla Mercedes, ha mostrato novità anche nei marchi che pubblicizzeranno il sogno di Lawrence Stroll, ed il riscatto di Sebastian Vettel. Ma andiamo a conoscere questi nuovi marchi, chi sono e cosa fanno. Con una piccola sorpresa: uno dei nuovi partner del team è italiano! Aston Martin inaugura l’era della F1 Analisi tecnica: Aston Martin, Mercedes verde? Quali sono gli sponsor della Aston Martin F1? Uno lo conosciamo già, ed è il title sponsor Cognizant. L’azienda americana, che ha sede a Teaneck, New ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo aver visto la presentazione, e parlato della sua tecnica, oggi parliamo degli sponsor della nuovaF1. Il team più atteso della stagione 2021, così atteso da…rubare la scena alla Mercedes, ha mostrato novità anche nei marchi che pubblicizzeranno il sogno di Lawrence Stroll, ed il riscatto di Sebastian Vettel. Ma andiamo a conoscere questimarchi, chi sono e cosa fanno. Con una piccola sorpresa: uno deidel team è italiano!inaugura l’era della F1 Analisi tecnica:, Mercedes verde? Quali sono gli sponsor dellaF1? Uno lo conosciamo già, ed è il title sponsor Cognizant. L’azienda americana, che ha sede a Teaneck, New ...

Advertising

CorriereQ : F1, Lance Stroll: “Aston Martin cambiata dalla visione di mio padre” - john_nuppey : @F1inGenerale_ mi piace. però non dovevate usare come base una foto della Mercedes/Aston Martin (I see no differenc… - PlanetR7_ : F1 | Aston Martin, Szafnauer: “Tre-cinque anni per competere al titolo” - FormulaPassion : #F1 | #Stroll: “#AstonMartin frutto di una visione incredibile di mio padre” - PlanetR7_ : Vettel: “Mi fido della Mercedes” -