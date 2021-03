UFC, Blachowicz vs Adesanya stanotte in tv: data, orario e streaming della card (Di sabato 6 marzo 2021) Una notte per campioni, quelli veri, quelli che illumineranno una delle card UFC più attese dell’anno. E se come main event c’è una sfida stellare tra Jan B?achowicz (27-8) e Israel Adesanya (20-0), ecco che per l’intero 2021 sarà davvero difficile replicare il livello di attesa dell’evento di stanotte in programma a partire dalle 04:00 della notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. Nella cornice dello UFC Apex di Las Vegas, il nigeriano proverà a diventare il quinto ‘Champ-champ’ (due titoli in due categorie di peso differenti) della storia della UFC contendendo il titolo dei massimi leggeri al polacco. Ci riuscirà? Potrete scoprirlo su Dazn che trasmetterà l’intera card in diretta esclusiva con telecronaca di Alex Dandi. Ma non solo. Sarà anche il turno di Amanda ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Una notte per campioni, quelli veri, quelli che illumineranno una delleUFC più attese dell’anno. E se come main event c’è una sfida stellare tra Jan B?achowicz (27-8) e Israel(20-0), ecco che per l’intero 2021 sarà davvero difficile replicare il livello di attesa dell’evento diin programma a partire dalle 04:00notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. Nella cornice dello UFC Apex di Las Vegas, il nigeriano proverà a diventare il quinto ‘Champ-champ’ (due titoli in due categorie di peso differenti)storiaUFC contendendo il titolo dei massimi leggeri al polacco. Ci riuscirà? Potrete scoprirlo su Dazn che trasmetterà l’interain diretta esclusiva con telecronaca di Alex Dandi. Ma non solo. Sarà anche il turno di Amanda ...

