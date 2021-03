Torna prima da lavoro e trova la moglie con l’amante: scoppia la zuffa e arrivano i carabinieri (Di sabato 6 marzo 2021) Torna prima da lavoro e trova la moglie a letto con l’amante. E’ successo pochi giorni fa a Fasano, in provincia di Brindisi. Una volta scoperta la tresca con un altro, il marito ha dato in escandescenze ed è scoppiata la zuffa al punto da rendersi necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Fasano, scopre la moglie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 marzo 2021)dalaa letto con. E’ successo pochi giorni fa a Fasano, in provincia di Brindisi. Una volta scoperta la tresca con un altro, il marito ha dato in escandescenze ed èta laal punto da rendersi necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Fasano, scopre laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

