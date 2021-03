Papa Francesco in viaggio in Iraq: incontro storico con l’ayatollah al-Sistani, leader della comunità sciita (Di sabato 6 marzo 2021) Papa Francesco ha avuto questa mattina uno storico incontro con il grande ayatollah Ali al-Sistani, leader della comunità sciita dell’Iraq. Bergoglio è il primo pontefice in visita nella “terra di Abramo”, un viaggio apostolico che ha lo scopo di rinsaldare la collaborazione e la pace tra fedi in un Iraq ancora minacciato dall’estremismo religioso, che colpisce anche la minoranza cristiana del Paese. Papa Francesco, 84 anni, il cui viaggio si concluderà lunedì, ha visitato e visiterà nei prossimi giorni luoghi simbolo del Paese mediorientale. Nel pomeriggio ci sarà l’incontro interreligioso a Ur dei Caldei, nei ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021)ha avuto questa mattina unocon il grande ayatollah Ali al-dell’. Bergoglio è il primo pontefice in visita nella “terra di Abramo”, unapostolico che ha lo scopo di rinsaldare la collaborazione e la pace tra fedi in unancora minacciato dall’estremismo religioso, che colpisce anche la minoranza cristiana del Paese., 84 anni, il cuisi concluderà lunedì, ha visitato e visiterà nei prossimi giorni luoghi simbolo del Paese mediorientale. Nel pomeriggio ci sarà l’interreligioso a Ur dei Caldei, nei ...

