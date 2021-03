G2 prende il comando in solitaria del 2021 LEC Spring Split dopo aver battuto Rogue (Di sabato 6 marzo 2021) G2 Esports è riuscita a prendersi la prima posizione in solitaria del LEC Spring Split 2021 dopo aver battuto Rogue nello scontro tra titani che si è tenuto nella nottata. La sfida tra G2 e Rogue è stata una delle partite più attese dell’intera stagione di League of Legends dal momento che sono in lotta dall’inizio della stagione per andare al comando da soli del LEC Spring Split. La partita però non è stata così avvincente come in molti si sarebbero aspettati. La sfida tra i due titani europei è infatti stata vinta abbastanza agevolmente da G2. Se non ci credete vi diciamo che è durata solo 29 minuti! La risposta a tutto ciò può essere trovata nel fatto che G2 e ... Leggi su esports247 (Di sabato 6 marzo 2021) G2 Esports è riuscita arsi la prima posizione indel LECnello scontro tra titani che si è tenuto nella nottata. La sfida tra G2 eè stata una delle partite più attese dell’intera stagione di League of Legends dal momento che sono in lotta dall’inizio della stagione per andare alda soli del LEC. La partita però non è stata così avvincente come in molti si sarebbero aspettati. La sfida tra i due titani europei è infatti stata vinta abbastanza agevolmente da G2. Se non ci credete vi diciamo che è durata solo 29 minuti! La risposta a tutto ciò può essere trovata nel fatto che G2 e ...

