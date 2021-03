Traffico Roma del 05-03-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’appuntamento con ilsul Raccordo Anulare Si procede a rilento sulla carreggiata esterna tra la puntina e la Tuscolana rallentamenti e code invece sulla carreggiata interna tra la Bufalotta il video per laL’Aquila si sta in fila anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni altre cose per lavori sul viadotto della Magliana da viale Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur ricordiamo infine che sono state identificate micro zone rosse nel Lazio per contrastare la diffusione del covid sono in lockdown e comune di Colleferro e Carpinetono insieme a roccagorga in provincia di Latina e al comune di Torrice nel Frusinate zona arancione per la provincia di Frosinone il resto ...