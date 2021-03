"Toninelli ha dato ragione a Salvini. Una cazz***?". Striscia la Notizia intercetta Buffagni: grillino umiliato così | Video (Di venerdì 5 marzo 2021) Giampaolo Fabrizio nei panni di Bruno Vespa è saltato da un politico all'altro, come sempre accade all'interno della sua rubrica per Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Il primo a essere intercettato dal “vespone” è stato Stefano Buffagni, che non è apparso particolarmente contento di incontrarlo. “Ho sentito che Beppe Grillo vuole reintegrare gli espulsi. Benissimo, questo significa che finalmente avrete qualcun altro da buttare fuori?”, ha ironizzato l'inviato di Striscia. Buffagni ha provato a liquidarlo subito con un “buon lavoro”, ma il “vespone” non ha mollato la presa e ha rilanciato: “Ho sentito che Matteo Salvini sta spingendo per acquistare il vaccino Sputnik. Il vostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Giampaolo Fabrizio nei panni di Bruno Vespa è saltato da un politico all'altro, come sempre accade all'interno della sua rubrica perla, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Il primo a essereto dal “vespone” è stato Stefano, che non è apparso particolarmente contento di incontrarlo. “Ho sentito che Beppe Grillo vuole reintegrare gli espulsi. Benissimo, questo significa che finalmente avrete qualcun altro da buttare fuori?”, ha ironizzato l'inviato diha provato a liquidarlo subito con un “buon lavoro”, ma il “vespone” non ha mollato la presa e ha rilanciato: “Ho sentito che Matteosta spingendo per acquistare il vaccino Sputnik. Il vostro ...

cosmichobo__ : Cazzo ma Toninelli si è dato alla musica? - ChicoCayetano : RT @chedisagio: Toninelli ha detto che la fiducia che hanno dato a Draghi non è scontata. «Ogni giorno se la deve conquistare». Cioè Dragh… - AvvMDerosa : RT @chedisagio: Toninelli ha detto che la fiducia che hanno dato a Draghi non è scontata. «Ogni giorno se la deve conquistare». Cioè Dragh… - LaGinger : @caterino_teresa @bepperoca Per esempio che l’incarico dato ad Alitalia di risolvere il leasing non sia stato porta… - LaGinger : @Buzz_adastra @bepperoca Ma quindi del mandato formale che DiMaio, Conte, Toninelli e Trenta avevano dato ad Alital… -