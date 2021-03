Il cashback non piace più: taglio ai rimborsi e stop al super premio (Di venerdì 5 marzo 2021) Annunciato in pompa magna come geniale misura che avrebbe favorito il passaggio ai pagamenti elettronici e il contrasto all’evasione fiscale, il cashback del governo Conte bis rischia di finire presto archiviato, e in malo modo. Con buona pace di poveri cittadini che hanno deciso di partecipare al gioco, vista anche la promessa di premi per i più attivi. Stando a quanto fatto trapelare in queste ore dal Ministero dell’Economia, infatti, nella nuova versione del Recovery Plan dovrebbero esserci meno soldi per lo strumento, che rischia poi un definitivo stop nel corso del 2022. Il cashback dovrebbe essere ridotto fino a pesare per soli 2,5 miliardi di euro sui 209 in arrivo da Bruxelles: nei piani originali, avrebbero dovuto essere 5. Le risorse risparmiate in questo modo sarebbero invece dirottate verso altri strumenti. Conti alla ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 5 marzo 2021) Annunciato in pompa magna come geniale misura che avrebbe favorito il passaggio ai pagamenti elettronici e il contrasto all’evasione fiscale, ildel governo Conte bis rischia di finire presto archiviato, e in malo modo. Con buona pace di poveri cittadini che hanno deciso di partecipare al gioco, vista anche la promessa di premi per i più attivi. Stando a quanto fatto trapelare in queste ore dal Ministero dell’Economia, infatti, nella nuova versione del Recovery Plan dovrebbero esserci meno soldi per lo strumento, che rischia poi un definitivonel corso del 2022. Ildovrebbe essere ridotto fino a pesare per soli 2,5 miliardi di euro sui 209 in arrivo da Bruxelles: nei piani originali, avrebbero dovuto essere 5. Le risorse risparmiate in questo modo sarebbero invece dirottate verso altri strumenti. Conti alla ...

