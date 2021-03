Gli occhiali smart per chi sta sempre davanti al computer

Leggi su wired

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: Razer)Razer ha presentato un altro interessante gadget che trascende dal segmento gaming per abbracciare la vita quotidiana. GliAnzu sono dispositivi che non solo proteggono gli occhi dalla luce blu emessa dai display e dai raggi uva e uvb del sole, ma possono anche diffondere la musica ad alta qualità e senza fili. C’è una differenza sostanziale nel modo in cui Razer riproduce suoni rispetto ad altriglasses già visti in commercio e marchiati da brand noti come Bose o la stessa Amazon. Si tratta infatti di un vero e proprio sistema true wireless come quello di molti auricolari senza fili che montano due differenti altoparlanti, a destra e sinistra con pin separati, con vantaggi immediati in termini di qualità d’ascolto, comodità e flessibilità. Il sistema garantisce abbastanza privacy, solo chi si trova a ...