Dialoghi impossibili | Sofocle e Freud

(Di sabato 6 marzo 2021) Mi trovo nel Museo Gregoriano Etrusco in Roma, a due passi dalla kylix attica del Pittore di Edipo, ostacolato da due signori barbuti che si guardano in tralice, uno vecchissimo eppure imponente, l’altro più giovane ma occhialuto. Ora poi, sempre inchiodati davanti alla coppa di vino in ceramica dipinta, si danno parola, e non posso fare a meno di ascoltarli. Il vecchissimo, porgendo la mano: Permette?di Atene. L’occhialuto, stringendola e con una voce rauca come di malattia alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

