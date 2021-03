Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2021 ore 17:15 (Di giovedì 4 marzo 2021) Viabilità DEL 4 MARZO 2021 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DA Roma SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA CASSIA ALTEZZA LE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA IL BIVIO CON LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA Roma-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E LA PRENESTINA SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. PASSIAMO AL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021)DEL 4 MARZOORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DASEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA CASSIA ALTEZZA LE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA IL BIVIO CON LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E LA PRENESTINA SULLAFIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. PASSIAMO AL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Piano Lombardia, Sondrio: al territorio 235,5 milioni di euro ...vaccinale che - compatibilmente con le disponibilità di vaccino che ci saranno inviate da Roma - ... 3,1 milioni di euro per il recupero della viabilità storica delle Comunità Montane di Valsassina e ...

Italia Viva. Antonio Rusconi proposto coordinatore, ma c'è chi si oppone ... Retesalute, l'inquinamento atmosferico e la viabilità". Un giudizio netto che vuole essere visto ... sono stato solo proposto, la designazione sarà decisa a Roma da Ettore Rosato'. 'Quindi non ho nulla ...

