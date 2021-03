Mancini: “A Parma il mio ultimo scudetto con l’Inter. Ricordi stupendi” (Di giovedì 4 marzo 2021) Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ricordando quel Parma 0-2 Inter del 2008. Era l’ultima giornata di campionato, il primo tempo era finito 0-0 e la Roma era virtualmente campione d’Italia. Nella ripresa, sotto il diluvio, entrò Zlatan Ibrahimovic che con una doppietta regalò lo scudetto ai nerazzurri. Queste le sue parole: “Il Parma doveva fare punti per salvarsi, noi per evitare il sorpasso della Roma, che a Catania andò in vantaggio subito e a fine primo tempo era Campione d’Italia. Ricordo una partita durissima, al di là del fatto che stavamo già meritando la vittoria, per sbloccarla è dovuto entrare Zlatan che segnò due gol bellissimi. Zlatan tiferà Parma stasera? È normale, lui è un grande professionista e ora spinge per il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Roberto, CT della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ricordando quel0-2 Inter del 2008. Era l’ultima giornata di campionato, il primo tempo era finito 0-0 e la Roma era virtualmente campione d’Italia. Nella ripresa, sotto il diluvio, entrò Zlatan Ibrahimovic che con una doppietta regalò loai nerazzurri. Queste le sue parole: “Ildoveva fare punti per salvarsi, noi per evitare il sorpasso della Roma, che a Catania andò in vantaggio subito e a fine primo tempo era Campione d’Italia. Ricordo una partita durissima, al di là del fatto che stavamo già meritando la vittoria, per sbloccarla è dovuto entrare Zlatan che segnò due gol bellissimi. Zlatan tiferàstasera? È normale, lui è un grande professionista e ora spinge per il ...

