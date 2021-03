Caos lavori al Vomero, residenti furiosi: “Procedono troppo a rilento” (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Procedono a passo di lumaca i lavori di piazza Leonardo causando l’ira dei residenti che vorrebbero vedere tornare la piazza al suo massimo splendore. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, si fa, ancora alla volta, portavoce delle giuste proteste dei residenti sulla lentezza con la quale stanno procedendo gli interventi di ripristino nel cantiere che da anni occupa un’area di piazza Leonardo, posta tra viale Michelangelo e salita Cacciottoli. Al riguardo, poco prima delle ultime festività natalizie, lo stesso Capodanno, intervenendo per l’ennesima volta sulla vicenda, aveva scritto provocatoriamente una lettera a Babbo Natale chiedendogli di adoperarsi affinché, dopo tanti anni, nel corso dei quali la fruizione di tale piazza per i cittadini e per le attività ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –a passo di lumaca idi piazza Leonardo causando l’ira deiche vorrebbero vedere tornare la piazza al suo massimo splendore. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, si fa, ancora alla volta, portavoce delle giuste proteste deisulla lentezza con la quale stanno procedendo gli interventi di ripristino nel cantiere che da anni occupa un’area di piazza Leonardo, posta tra viale Michelangelo e salita Cacciottoli. Al riguardo, poco prima delle ultime festività natalizie, lo stesso Capodanno, intervenendo per l’ennesima volta sulla vicenda, aveva scritto provocatoriamente una lettera a Babbo Natale chiedendogli di adoperarsi affinché, dopo tanti anni, nel corso dei quali la fruizione di tale piazza per i cittadini e per le attività ...

fabioschiano : LIVORNO. Trovassi mio figlio coinvolto anche marginalmente in situazioni così, farebbe 2 anni, MINIMO, di lavori s… - Pinella_ : @CottarelliCPI Nei parchi e nei bar all'aperto invece ho visto molta disciplina. Sala da un anno fa appelli sbaglia… - raffaeledstfn : @Giova_C @Centurione14 @CarloCalenda Non serve crederci. Basta andarci ogni tanto e vedere oltre l’abbandono e i ci… - alanbelgio : @freeweed20 @_caos_calmo_ @simonegraziosi2 credo che il cuoco abbia degli obblighi su da chi rifornirsi a cui non s… - RossaMcFarland : @NinniVB @Caos_Ordinato Solo per addetti ai lavori ?? -