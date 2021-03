WTA Lione 2021, Camila Giorgi la spunta contro Nina Stojanovic nel tie-break del 3° set e accede ai quarti di finale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con tanta sofferenza, ma la vittoria c’è. Camila Giorgi (n.81 del ranking) la spunta contro la serba Nina Stojanovic (n.95 WTA) con il punteggio di 2-6 6-1 7-6 (5) in 2 ore e 25 minuti di partita e si qualifica ai quarti di finale del WTA di Lione (Francia). L’azzurra non brilla per continuità di gioco sul veloce indoor transalpino, ma riesce a portare a casa il confronto, annullando anche due match-point nella fase concitata del terzo parziale. Alla fine della fiera l’italiana accede ai quarti di finale dove affronterà la danese Clara Tauson (n.139 del ranking), classe 2002, che ha sconfitto la ben più esperta ungherese Timea Babos (n.105 del ranking) per 6-2 6-3. PRIMO SET – La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con tanta sofferenza, ma la vittoria c’è.(n.81 del ranking) lala serba(n.95 WTA) con il punteggio di 2-6 6-1 7-6 (5) in 2 ore e 25 minuti di partita e si qualifica aididel WTA di(Francia). L’azzurra non brilla per continuità di gioco sul veloce indoor transalpino, ma riesce a portare a casa il confronto, annullando anche due match-point nella fase concitata del terzo parziale. Alla fine della fiera l’italianaaididove affronterà la danese Clara Tauson (n.139 del ranking), classe 2002, che ha sconfitto la ben più esperta ungherese Timea Babos (n.105 del ranking) per 6-2 6-3. PRIMO SET – La ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Lione Golubic agli ottavi a Lione Successo in rimonta per Viktorija Golubic (WTA 130), la quale riuscita ad accedere agli ottavi a Lione. La rossocrociata, arrivata dalle qualificazioni, si imposta dopo due ore di gioco sulla bielorussa Vera Lapko (280) con il punteggio di 5 - ...

La Voegele avanza a Lione Stefanie Voegele (WTA 122) si qualificata per gli ottavi di finale del torneo di Lione. L'argoviese al primo turno ha infatti battuto la rumena Irina Bara (128) per 7 - 6 (7/3) 6 - 7 (5/7) 6 - 3 al termine di una ...

WTA Lione, il tabellone: Giorgi debutta con Kuzmova Ubi Tennis Golubic, prima vittoria dal settembre 2019 Uscita dalle qualificazioni, Viktorija Golubic (WTA 130) ha superato pure il primo turno del torneo di Lione. La zurighese si è imposta in rimonta sulla bielorussa Vera Lapko (280) per 5-7 6-4 6-3, ch ...

WTA Lione 2021, giovani al potere: avanzano Clara Burel e Clara Tauson. Camila Giorgi ai quarti di finale Il terzo giorno del torneo WTA Lione 2021 è all'insegna delle giovani leve del tennis mondiale. Due grandi promesse che condividono lo stesso nome di battesimo e i buoni risultati in ambito juniores s ...

