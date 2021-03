Petrolio | EIA | aumento inatteso delle scorte settimanali

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Aumentano ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 26 febbraio 2021, sono saliti di 21,6 milioni a 484,6 MBG, contro attese per un calo di 0,9 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un calo di 9,7 milioni a 143 MBG, a fronte di attese per una discesa di 3 milioni, mentre ledi benzine sono scese di 13,6 milioni a quota 243,4 MBG (era attesa una flessione di 2,3 milioni).Le riserve strategiche disono stabili a 637,8 MBG.

