Mutti lancia ' Mille querce' | il bosco diffuso nel territorio di Parma

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Ampliare il polmone verde dei comuni di Montechiarugolo, Sissa Trecasali e Traversetolo. Con questo obiettivo, prende il via oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Natura, '', il progetto di rinaturalizzazione e riforestazione di ambiti rurali e urbanito dainsieme ai tre Comuni e al contributo tecnico dell'ente Parchi del Ducato per promuovere la tutela della biodiversità su terreni di proprietà comunale. Il gruppo, assistito e supportato dall'ente Parchi del Ducato, ha iniziato la piantumazione di 1100 piante in quattro diverse zone del, in prossimità della sededi Montechiarugolo (Pr). L'azienda si è fatta carico della intera messa a dimora, annaffiatura e attecchimento delle ...