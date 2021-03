Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte molto preoccupate per contagi e varianti (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Ansa riassume in un articolo serale tre importanti voci regionali di Lombardia con Guido Bertolaso, Stefano Bonaccini per l’Emilia Romagna preoccupato per le varianti che hanno peggiorato la situazione contagi, Alberto Cirio che si è espresso per il Piemonte, regione gialla divisa in micro zone rosse e arancioni. Guido Bertolaso per la Lombardia Guido Bertolaso è intervenuto in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, è consulente del presidente di Regione Lombardia per il Piano Vaccinale. C’è urgenza di aumentare il numero delle persone vaccinate o presto l’Italia sarà tutto zona rossa, urge spingere le società che hanno preso accordi con l’Unione Europea ad accelerare le produzioni ed evitare il più possibile ritardi. “A me sembra che ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Ansa riassume in un articolo serale tre importanti voci regionali dicon Guido Bertolaso, Stefano Bonaccini per l’preoccupato per leche hanno peggiorato la situazione, Alberto Cirio che si è espresso per il, regione gialla divisa in micro zone rosse e arancioni. Guido Bertolaso per laGuido Bertolaso è intervenuto in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, è consulente del presidente di Regioneper il Piano Vaccinale. C’è urgenza di aumentare il numero delle persone vaccinate o presto l’Italia sarà tutto zona rossa, urge spingere le società che hanno preso accordi con l’Unione Europea ad accelerare le produzioni ed evitare il più possibile ritardi. “A me sembra che ...

