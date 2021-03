La canzone segreta: cosa si conosce del nuovo programma di Rai1? (Di mercoledì 3 marzo 2021) A partire da venerdì 12 marzo 2021, su Rai 1 andrà in onda un nuovo programma televisivo chiamato La canzone segreta. Lo show, realizato in collaborazione con Blu Yazmine, terrà compagnia agli italiani per 5 appuntamenti nella prima serata del venerdì. La conduzione di questo nuovo show è affidata alla bravissima Serena Rossi, ma scopriamo cosa si conosce fino a questo momento del nuovo varietà di casa Rai. La canzone segreta: come funziona il programma con Serena Rossi Sarà affidata a Serena Rossi la conduzione del nuovo programma Rai chiamato La canzone segreta. Lo show, ispirato a un formato francese di grande successo, promette di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 marzo 2021) A partire da venerdì 12 marzo 2021, su Rai 1 andrà in onda untelevisivo chiamato La. Lo show, realizato in collaborazione con Blu Yazmine, terrà compagnia agli italiani per 5 appuntamenti nella prima serata del venerdì. La conduzione di questoshow è affidata alla bravissima Serena Rossi, ma scopriamosifino a questo momento delvarietà di casa Rai. La: come funziona ilcon Serena Rossi Sarà affidata a Serena Rossi la conduzione delRai chiamato La. Lo show, ispirato a un formato francese di grande successo, promette di ...

zerosholm : sarà che io ho una crush segreta per victoria, ma sta canzone spacca - zazoomblog : Serena Rossi a Sanremo 2021 in attesa di Canzone Segreta: sapete chi è il marito? - #Serena #Rossi #Sanremo… - HansensLaugh : Serena Rossi nella pubblicità della canzone segreta(?) è un grandissimo regalo. - AGazaneo : E prima il cantante mascherato e poi la canzone segreta: in pratica preview e spin off di #Sanremo2021 - RE_dicuori : Il cantante mascherato, CANZONE SEGRETA …. Ormai non sanno più che inventarsi #Sanremo2021 -