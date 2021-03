GF Vip 5 | Tommaso Zorzi riceve uno splendido regalo da Francesco Oppini e ironizza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tornato a casa a Milano dopo sei mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip 5, che ha vinto,ha trovato ad aspettarlo molti regali da parte di amici e brand famosi. Tra questi, ha mostrato ilche gli ha fatto l’amico, per il quale all’interno del programma si è preso una fortissima cotta. Il figlio di Alba Parietti ha fatto recapitare all’amico un pacco pieno di bottiglie di champagne. Nell’aprirlo,ha commentatondo come fa sempre. “È il minimo che potesse fare” ha detto, mentre l’amico che lo riprendeva gli chiedeva perché. “Per farsi perdonare di essere etero e impegnato!” ha replicato, ironico e spassoso come sempre. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 5, la ...

Si è trattata di un'edizione da record, sia per la durata, sia per il seguito da parte dei telespettatori. Ad avere la meglio, dopo un televoto agguerrito, è stato l'influencer Tommaso Zorzi. Manuel Zardetto è stato incoronato come il papà più bello d'Italia, ma forse non tutti sanno che è stato anche fidanzato con Tommaso Zorzi. Proprio al vincitore del Grande Fratello Vip 5 il modello ha riservato una mezza frecciatina, dichiarando apertamente di aver fatto il tifo non per lui ma per Dayane Mello.