Sanremo 2021, cosa accade se un cantante o un membro del suo staff è positivo (Di martedì 2 marzo 2021) Organizzare il Festival di Sanremo 2021 in tempi di Covid è stata un’iniziativa ardua e per alcuni addirittura azzardata. Di certo, il lavoro dietro è davvero enorme: la Rai ha adottato un protocollo di sicurezza volto a far sì che il rischio di diffusione del virus sia ridotto al minimo. Ma che succede se un cantante o un membro del suo staff risulta positivo al Coronavirus? Non si tratta di un’ipotesi del tutto distaccata dalla realtà, visto che è già accaduto in alcune occasioni proprio nei giorni scorsi. Sono stati diversi, fino a questo momento, i tamponi positivi tra i tantissimi effettuati davanti all’ingresso del Teatro Ariston – al quale si può accedere, per l’appunto, solo dietro negatività del test rapido. È successo con un tecnico di Radio Rai e con una ballerina del corpo ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021) Organizzare il Festival diin tempi di Covid è stata un’iniziativa ardua e per alcuni addirittura azzardata. Di certo, il lavoro dietro è davvero enorme: la Rai ha adottato un protocollo di sicurezza volto a far sì che il rischio di diffusione del virus sia ridotto al minimo. Ma che succede se uno undel suorisultaal Coronavirus? Non si tratta di un’ipotesi del tutto distaccata dalla realtà, visto che è già accaduto in alcune occasioni proprio nei giorni scorsi. Sono stati diversi, fino a questo momento, i tamponi positivi tra i tantissimi effettuati davanti all’ingresso del Teatro Ariston – al quale si può accedere, per l’appunto, solo dietro negatività del test rapido. È successo con un tecnico di Radio Rai e con una ballerina del corpo ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - SePotessi_8 : RT @rtl1025: ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa casa non ha… - LiguriaOggi : Sanremo 2021 - Annalisa canta 'Dieci' -