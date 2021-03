Nasce Red Havas Health, network PR globale sulla salute (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oggi Red Havas annuncia il lancio di Red Havas Health, il nuovo network mondiale di Relazioni Pubbliche incentrato sulla salute, in risposta alla crescente domanda dei clienti a livello globale. La nuova offerta riunisce 160 professionisti del settore salute appartenenti alle diverse realtà del gruppo Havas: dal network Red Havas con sedi negli Stati Uniti, Australia, Singapore, Vietnam e Filippine, così come Havas Health Pr con sede a New York, Havas Life Medicom Pr con sede nel Regno Unito e Havas Pr con sede a Milano. In aggiunta a questi Paesi, il nuovo marchio sarà oggetto di lancio dedicato in Francia e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oggi Redannuncia il lancio di Red, il nuovomondiale di Relazioni Pubbliche incentrato, in risposta alla crescente domanda dei clienti a livello. La nuova offerta riunisce 160 professionisti del settoreappartenenti alle diverse realtà del gruppo: dalRedcon sedi negli Stati Uniti, Australia, Singapore, Vietnam e Filippine, così comePr con sede a New York,Life Medicom Pr con sede nel Regno Unito ePr con sede a Milano. In aggiunta a questi Paesi, il nuovo marchio sarà oggetto di lancio dedicato in Francia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Red Nasce Red Havas Health, network PR globale sulla salute "Supportato dalla rete Havas Health You, il nuovo marchio Red Havas Health sarà in prima linea nei processi di cambiamento del modo in cui stiamo imparando a conoscere la nostra salute e quella dei ...

