In Lombardia diversi Comuni entreranno in zona arancione “scuro”

(Foto: Andrea Diodato/Getty Images)Con la diffusione delle nuove varianti del coronavirus il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato tre nuove ordinanze, che porteranno diversi Comuni in zona arancione "scuro" nei prossimi giorni, per bloccare il contagio nelle aree più colpite. Le ordinanze resteranno in vigore per una sola settimana e potranno essere rinnovate o modificate in base ai futuri monitoraggi. L'intera provincia di Brescia e i Comuni del cremonese già in zona arancione scuro manterranno ancora questa colorazione fino alla prossima settimana. Dal 3 marzo si aggiungono 18 Comuni della provincia di Mantova (Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, ...

