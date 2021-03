Gf Vip | il vincitore dell’edizione numero 5 è Tommaso Zorzi

Leggi su 361magazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo essere arrivato in finale con Pierpaolo Pretelli si è aggiudicato la vittoria del Grande Fratello VipI due concorrenti a contendersi la vittoria e il montepremi di 100mila euro rimasti nella casa sono Pierpaolo e. A loro il compito di spegnere le luci della casa di Cinecittà, che hanno illuminato quelle stanze per sei mesi. Emozioni, liti, confronti, amori racchiusi in un gioco iniziato il 14 settembre 2020. Un reality che ha visto alternarsi moltissimi concorrenti: in tutto 35 e che ora ne conta solo due. E spente le luci,e Pierpaolo varcano la porta rossa: adesso la casa rimane un ricordo. Con le spalle alla porta rossa, in lacrime entrambi, assistono al gioco di fuoco davanti ai loro occhi prima di recarsi in studio per ascoltare il verdetto.e Pierpaolo ...