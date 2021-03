Fiorentina-Roma | Commisso alla squadra | “Non potrò sempre difendervi | lottate per la maglia”

(Di martedì 2 marzo 2021) “Sonovicino, ho investito molto e hodifeso tutti, ma non so fino a quandofarlo se le cose continueranno così. Una grande occasione di riscatto da affrontare con il giusto atteggiamento, giocando con il cuore, nel rispetto dellae cercando ad ogni costo di fare risultato. Da quando sonoguida della, non abbiamo ancora conquistato un punto controe Lazio, è giunto il momento”. Queste sono le dichiarazioni di Rocco, comunicate agli effettivi della, nel corso della giornata di martedì 3 marzo.vigilia di, sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021, il patron viola ha ...

FiorentinaUno : FIORENTINA-ROMA, I convocati di mister Prandelli - - JeSuisRachid : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - dutekkk : RT @SerieA_Lawas: Inter - Pirelli Milan - Opel Juventus - Sony Roma - INA Assitalia Lazio - Cirio Parma - Parmalat Fiorentina - Nintendo Ch… - Alessan25709324 : RT @alwaystoned_: Trofei Roma ultimo decennio . . . . . Conferenza di Fonseca Pre Fiorentina-Roma - alwaystoned_ : Trofei Roma ultimo decennio . . . . . Conferenza di Fonseca Pre Fiorentina-Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Roma

Italiano CLASSIFICA: Inter punti 56, Milan 52, Juventus* 46, Atalanta 46,44, Napoli* 43, Lazio 43, Sassuolo* 35, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna 28, Udinese 28, Genoa 26,25, ...... indimenticato campione di Cagliari,. In tv la gara di Torino verrà trasmessa alle 20.45 in diretta su Sky, sui canali Sky Sport e Sky Sport Serie A . In streaming sul sito o l'...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) In vista della gara tra Fiorentina e Roma per la 25^ ...Sono appena stati resi noti i convocati di Cesare Prandelli per la partita di domani con la Roma. Eccoli elencati: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragows ...