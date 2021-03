Coronavirus | record di cyberattacchi Vaccini nel mirino

Leggi su newsmondo

(Di martedì 2 marzo 2021) Il rapporto Clusit suldi. I danni globali valgono due volte il Pil italiano. ROMA – E’ stato pubblicato il rapporto Clusit suiai tempi del. Come riportato dall’Ansa, nel 2020 ci sono stati a livello mondiale oltre 1.800 attacchi a livello informatico, il 12% rispetto all’anno precedente. Danni globali che riguardano due volte il Pil italiano. Neldei pirati informatici anche il vaccino. Secondo l’associazione, in media sono stati fatti 156 attacchi gravi al mese. Ilnegativo riguarda dicembre con ben 200 tentativi di hackeraggio in tutto il mondo. Dati che confermano la necessità di rafforzare le misure per garantire la sicurezza di tutti i dati. Clusit: “Impatto elevato sulla nostra ...