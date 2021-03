Jiangsu, Eder: “Suning non vuole più investire. Una mancanza di rispetto” (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo scioglimento dello Jiangsu Suning non lascia indifferente Eder che per il club cinese ha giocato tre stagioni segnando 32 gol in 62 presenze. “Suning non vuole più a investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club“, ha detto l’ex attaccante dell’Inter che poi aggiunge: “Abbiamo fatto un’impresa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato. Se il gruppo Suning fallisce, posso anche capirlo. Siamo stati rinchiusi in hotel per diversi mesi, diffondendo il nome di Suning nel mondo, ma abbiamo ricevuto un trattamento del ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo scioglimento dellonon lascia indifferenteche per il club cinese ha giocato tre stagioni segnando 32 gol in 62 presenze. “nonpiù anel calcio. Hanno mancato dia tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club“, ha detto l’ex attaccante dell’Inter che poi aggiunge: “Abbiamo fatto un’impresa perGroup, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e ilche avremmo meritato. Se il gruppofallisce, posso anche capirlo. Siamo stati rinchiusi in hotel per diversi mesi, diffondendo il nome dinel mondo, ma abbiamo ricevuto un trattamento del ...

