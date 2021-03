Insulti tra Selvaggia Lucarelli e Daniela Martani: «Vergogna», «Ma chi ti fa andare in tv?» (Di lunedì 1 marzo 2021) «A Mediaset dovete Vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone». Stavolta Selvaggia Lucarelli prende di mira su Twitter Daniela Martani, tra i concorrenti dell’Isola dei famosi. Lucarelli contro Martani: una guerra di tweet L’ex hostess Alitalia, paladina vegana e dei no-vax è diventata quindi il nuovo bersaglio della influencer di Civitavecchia. Ovviamente, in queste liti da pollaio Social, il meglio arriva dai “commenti memorabili”. C’è chi perfidamente posta il tweet di tredici mesi fa della stessa Lucarelli commentando: «Ti è andato di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) «A Mediaset dovetervi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone». Stavoltaprende di mira su Twitter, tra i concorrenti dell’Isola dei famosi.contro: una guerra di tweet L’ex hostess Alitalia, paladina vegana e dei no-vax è diventata quindi il nuovo bersaglio della influencer di Civitavecchia. Ovviamente, in queste liti da pollaio Social, il meglio arriva dai “commenti memorabili”. C’è chi perfidamente posta il tweet di tredici mesi fa della stessacommentando: «Ti è andato di ...

