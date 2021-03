Il principe Filippo trasferito in altro ospedale: si teme per sua salute (Di lunedì 1 marzo 2021) Il principe Filippo, un re senza corona guarda le foto Dopo due settimane di degenza al King Edward VII’s Hospital di Londra, il principe Filippo è stato trasferito d’urgenza in un altro nosocomio cittadino, il St Bartholomew’s Hospital. Ufficialmente per accertamenti sulle sue condizioni cardiache e comunque non per Covid-19, hanno tenuto a precisare i medici. Ma sale la paura per il suo stato di salute dato che il principe di Edimburgo ha 99 anni. Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Il, un re senza corona guarda le foto Dopo due settimane di degenza al King Edward VII’s Hospital di Londra, ilè statod’urgenza in unnosocomio cittadino, il St Bartholomew’s Hospital. Ufficialmente per accertamenti sulle sue condizioni cardiache e comunque non per Covid-19, hanno tenuto a precisare i medici. Ma sale la paura per il suo stato didato che ildi Edimburgo ha 99 anni. Leggi ...

