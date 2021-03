GF Vip 5, la finale di stasera parte col botto: l’indizio svelato da un’ex concorrente (Di lunedì 1 marzo 2021) Si preannuncia una finale del GF Vip 5 scoppiettante con un’apertura a sorpresa: a svelarlo è un’ex concorrente in una storia su Instagram. E’ iniziato il conto alla rovescia: tra poche ore sapremo chi tra i cinque finalisti vincerà questa strepitosa edizione numero 5 del GF Vip. Questo straordinario viaggio si conclude stasera, 1° marzo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 1 marzo 2021) Si preannuncia unadel GF Vip 5 scoppiettante con un’apertura a sorpresa: a svelarlo èin una storia su Instagram. E’ iniziato il conto alla rovescia: tra poche ore sapremo chi tra i cinque finalisti vincerà questa strepitosa edizione numero 5 del GF Vip. Questo straordinario viaggio si conclude, 1° marzo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fabiofabbretti : La finale del #GFVIP in diretta minuto per minuto su - essemg0819 : Like se stasera guardi la finale del gf vip - sonoviperella : IN QUELLA CASA NELL’EDIZIONE DEL GF VIP SONO ENTRATE 34, SIAMO GIUNTI ALLA FINALE IN 5. IL PERCORSO È FINITO, PIANG… - Zoro__90 : Voi godetevi la finale del Gf vip che finalmente si leva dalle palle, io conto le ore che ci separano dalla prima s… - infoitcultura : Grande Fratello vip: la regia saluta i concorrenti per l’ultima volta prima della finale del reality -