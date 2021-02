Torino – Polizia soccorrono una donna aggredita dal marito (Di domenica 28 febbraio 2021) Arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per lesioni. Quando sono arrivati nei pressi dell’appartamento da cui era giunta la segnalazione al 112 NUE, nel quartiere Borgo Vittoria, i poliziotti della Squadra Volante si sono trovati davanti una donna visibilmente scossa, in lacrime e con delle escoriazioni al volto. La trentenne, di origini straniere, era Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per lesioni. Quando sono arrivati nei pressi dell’appartamento da cui era giunta la segnalazione al 112 NUE, nel quartiere Borgo Vittoria, i poliziotti della Squadra Volante si sono trovati davanti unavisibilmente scossa, in lacrime e con delle escoriazioni al volto. La trentenne, di origini straniere, era

repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - huge1961 : RT @rep_torino: Il sindacato di polizia: 'Spaccio e resistenza non sono reati minori' [aggiornamento delle 08:26] - rep_torino : Il sindacato di polizia: 'Spaccio e resistenza non sono reati minori' [aggiornamento delle 08:26] - rep_torino : Troppi arresti delle forze di polizia: 'Ecco quali sono i casi limite' [di Ottavia Giustetti] [aggiornamento delle… - mocettast : @mimmoef x 30 #notav (la stampa) vedo 3 cammionette polizia, se proporzione fosse applicata in P Vittorrio si sareb… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Polizia Troppi arresti delle forze di polizia: "Ecco quali sono i casi limite" La Repubblica La festa clandestina (con rissa) e gli assembramenti nell'ultimo weekend in zona gialla La giornata quasi primaverile su gran parte dell'Italia e la stretta sui colori che sta per interessare alcune regioni hanno fatto scattare in tanti la voglia di incontrare amici e conoscenti. Ma c'è ...

Murazzi, il Covid ultimo ostacolo sulla rinascita di un simbolo della movida Tutto è pronto per far partire i lavori, ma operai ai Murazzi per ora non se ne vedono. Il tempo scorre e il rischio è che anche l'estate 2021 non veda la rinascita delle arcate in riva al Po chiuse, ...

La giornata quasi primaverile su gran parte dell'Italia e la stretta sui colori che sta per interessare alcune regioni hanno fatto scattare in tanti la voglia di incontrare amici e conoscenti. Ma c'è ...Tutto è pronto per far partire i lavori, ma operai ai Murazzi per ora non se ne vedono. Il tempo scorre e il rischio è che anche l'estate 2021 non veda la rinascita delle arcate in riva al Po chiuse, ...