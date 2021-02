Fincantieri, commessa da 1,35 miliardi per realizzare 2 sottomarini U212 NFS per la Marina (Di domenica 28 febbraio 2021) Fincantieri realizzerà due nuovi sottomarini per la Marina Militare nel ccantiere spezzino del Muggiano. Noti come U212 NFS, sono un concentrato di tecnologia Il colosso della cantieristica navale Fincantieri ha firmato un accordo in qualità di prime contractor con l’OCCAR: L’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti. Un accordo da 1,35 miliardi di euro per la costruzione di due sottomarini U212 NFS, più l’opzione per altri due, per la Marina Militare italiana. L’accordo è comprensivo del supporto logistico necessario per i battelli. Il programma U212 NFS è la naturale evoluzione del programma U212 A, condotto in collaborazione con la tedesca Tyssenkrupp. Detto ... Leggi su zon (Di domenica 28 febbraio 2021)realizzerà due nuoviper laMilitare nel ccantiere spezzino del Muggiano. Noti comeNFS, sono un concentrato di tecnologia Il colosso della cantieristica navaleha firmato un accordo in qualità di prime contractor con l’OCCAR: L’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti. Un accordo da 1,35di euro per la costruzione di dueNFS, più l’opzione per altri due, per laMilitare italiana. L’accordo è comprensivo del supporto logistico necessario per i battelli. Il programmaNFS è la naturale evoluzione del programmaA, condotto in collaborazione con la tedesca Tyssenkrupp. Detto ...

Loupo85 : RT @infoiteconomia: Fincantieri, Bono.« Il 2021 sarà in utile, nessun ordine cancellato. Commessa della Marina Militare per due sottomarini… - Loupo85 : RT @infoiteconomia: Fincantieri costruirà sottomarini per la Marina Militare. Commessa da 1,35 mld di euro per i primi due U212 NFS (Near F… - infoiteconomia : Fincantieri, commessa per due sommergibili per la Marina italiana - infoiteconomia : Fincantieri costruirà sottomarini per la Marina Militare. Commessa da 1,35 mld di euro per i primi due U212 NFS (Ne… - infoiteconomia : Fincantieri, Bono.« Il 2021 sarà in utile, nessun ordine cancellato. Commessa della Marina Militare per due sottoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Fincantieri commessa Fincantieri, Bono.' Il 2021 sarà in utile, nessun ordine cancellato. Commessa della Marina Militare per due sottomarini' ROMA - Il Covid si fa sentire sui conti Fincantieri ma il gruppo, sulla scorta di una ripresa manifestatasi già dal terzo e dal quarto ... è stata annunciata una nuova commessa della Marina Militare ...

b/b Il Covid si fa sentire sui conti Fincantieri ma il gruppo, sulla scorta di una ripresa manifestatasi già dal terzo e dal quarto ... è stata annunciata una nuova commessa della Marina Militare italiana ...

Fincantieri, commessa per due sommergibili per la Marina italiana The MediTelegraph Fincantieri, commessa per due sommergibili per la Marina italiana Rispetto ai sottomarini della classe precedente compiremo un autentico salto tecnologico, a partire dalla progettazione e dal sistema di combattimento, sviluppato insieme a Leonardo e del quale abbiam ...

Fincantieri, accordo con la Marina militare per la costruzione di due sottomarini: costeranno 1,35 miliardi di euro una commessa da oltre 1 miliardo di euro Commessa per due sottomarini da oltre 1 miliardo, Fincantieri sale in borsa. (TGR – Rai) Il metodo a cui Fondazione Telethon si affida da più di trent’anni ci ...

ROMA - Il Covid si fa sentire sui contima il gruppo, sulla scorta di una ripresa manifestatasi già dal terzo e dal quarto ... è stata annunciata una nuovadella Marina Militare ...Il Covid si fa sentire sui contima il gruppo, sulla scorta di una ripresa manifestatasi già dal terzo e dal quarto ... è stata annunciata una nuovadella Marina Militare italiana ...Rispetto ai sottomarini della classe precedente compiremo un autentico salto tecnologico, a partire dalla progettazione e dal sistema di combattimento, sviluppato insieme a Leonardo e del quale abbiam ...una commessa da oltre 1 miliardo di euro Commessa per due sottomarini da oltre 1 miliardo, Fincantieri sale in borsa. (TGR – Rai) Il metodo a cui Fondazione Telethon si affida da più di trent’anni ci ...