Incidente a Torino: tram deraglia in piazza Caio Mario e si spezza a metà (Di sabato 27 febbraio 2021) A Torino un tram è deragliato spezzandosi in due in piazza Caio Mario: l’Incidente non ha fortunatamente causato nessun ferito. (screenshot video)Momenti di paura a Torino durante la mattinata di oggi, sabato 27 febbraio. Verso le 9 un tram è deragliato mentre percorreva l’ingresso della rotonda di piazza Caio Mario, in direzione del centro cittadino, e si è spezzato letteralmente in due. Il mezzo sui binari apparteneva alla linea 10: mentre alcune testate scrivono che a bordo vi fossero dei passeggeri, altre riportano che il mezzo fosse vuoto e vi fosse soltanto l’autista. In ogni caso non si sono registrati feriti. ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) Auntondosi in due in: l’non ha fortunatamente causato nessun ferito. (screenshot video)Momenti di paura adurante la mattinata di oggi, sabato 27 febbraio. Verso le 9 unto mentre percorreva l’ingresso della rotonda di, in direzione del centro cittadino, e si èto letteralmente in due. Il mezzo sui binari apparteneva alla linea 10: mentre alcune testate scrivono che a bordo vi fossero dei passeggeri, altre riportano che il mezzo fosse vuoto e vi fosse soltanto l’autista. In ogni caso non si sono registrati feriti. ...

infoitinterno : Torino, incidente in corso Mediterraneo: un'auto finisce contro il muretto spartitraffico - Yogaolic : RT @repubblica: Un supertram della linea 10 deraglia in piazza Caio Mario e si spezza in due: Tra i passeggeri nessun ferito. Per l'inciden… - raspa90 : RT @repubblica: Un supertram della linea 10 deraglia in piazza Caio Mario e si spezza in due: Tra i passeggeri nessun ferito. Per l'inciden… - repubblica : Un supertram della linea 10 deraglia in piazza Caio Mario e si spezza in due: Tra i passeggeri nessun ferito. Per l… - LaurettaEttaC : RT @rtl1025: ?? È deragliato e si è spezzato in due, mentre entrava nella rotonda di piazza Caio Mario, a #Torino, un #tram della linea 10.… -