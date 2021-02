Covid, l’appello di De Luca ai campani: “Restate in casa il più possibile” (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ordinanza numero 6 del governatore della campania, Vincenzo De Luca, che stabilisce la chiusura delle scuole (leggi qui), si raccomanda anche “alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile“. Si ribadisce anche “l’obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti di quarantena dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi” e si invitano “gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni del Dpcm 14 gennaio 2021 e delle disposizioni del presente provvedimento”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ordinanza numero 6 del governatore dellaa, Vincenzo De, che stabilisce la chiusura delle scuole (leggi qui), si raccomanda anche “alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere ail più“. Si ribadisce anche “l’obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti di quarantena dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi” e si invitano “gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni del Dpcm 14 gennaio 2021 e delle disposizioni del presente provvedimento”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

