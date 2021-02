Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Un esploratore polacco di 74 anni, ingegnere in pensione, è morto sul Kilimangiaro. L'ultima impresa gli è stata fatale. Nella sua vita aveva attraversato l'Atlantico per tre volte da solo in kayak. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) Un esploratore polacco di 74 anni, ingegnere in pensione, èsul. L'ultima impresa gli è stata fatale. Nella sua vita aveva attraversato l'per treda solo in. ...

Ultime Notizie dalla rete : Attraversò tre Attraversò tre volte l'Atlantico in kayak, è morto scalando il Kilimangiaro Doba aveva attraversato l'Atlantico da solo e senza assistenza in tre occasioni. La prima traversata lo aveva portato da Dakar ad Acarau, in Brasile, tra ottobre 2010 e febbraio 2011, e la seconda da ...

