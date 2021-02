Sanremo: Lo Stato Sociale, sarà Albi e non Lodo a cantare ‘Combat Pop’/Rpt (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – sarà Albi, e non Lodo Guenzi, a cantare il brano ‘Combat Pop’, con cui Lo Stato Sociale partecipa alla 71ma edizione del festival di Sanremo. Lo storico frontman della band bolognese cede dunque per la prima volta il microfono al collega, in quella che si annuncia dunque un’esibizione ricca di sorprese. *Albi Cazzola* è autore dell’ultimo capitolo dell’incredibile, sfida ‘5 dischi per 5 artisti’ de Lo Stato Sociale, uno per ogni componente della band. Dopo Bebo, Checco, Carota e Lodo, oggi esce infatti il suo ‘Garrincha’ Dischi/Island. Un totale di 4 tracce che rompe la geometria dispari cui ci avevano abituati i compagni del collettivo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) –, e nonGuenzi, ail brano, con cui Lopartecipa alla 71ma edizione del festival di. Lo storico frontman della band bolognese cede dunque per la prima volta il microfono al collega, in quella che si annuncia dunque un’esibizione ricca di sorprese. *Cazzola* è autore dell’ultimo capitolo dell’incredibile, sfida ‘5 dischi per 5 artisti’ de Lo, uno per ogni componente della band. Dopo Bebo, Checco, Carota e, oggi esce infatti il suo ‘Garrincha’ Dischi/Island. Un totale di 4 tracce che rompe la geometria dispari cui ci avevano abituati i compagni del collettivo ...

