Inter, salgono i ricavi ma mancano 55 mln dalla Cina (Di venerdì 26 febbraio 2021) Crescono i ricavi commerciali per l’Inter legati alla conclusione dopo il 30 giugno della scorsa stagione, ma sulla cassa incide il mancato arrivo di oltre 50 milioni dalla Cina. È quanto emerge dalla relazione al 31 dicembre 2020 di Inter Media and Communications, la società controllata dall’Inter in cui confluiscono i ricavi commerciali e da diritti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Crescono icommerciali per l’legati alla conclusione dopo il 30 giugno della scorsa stagione, ma sulla cassa incide il mancato arrivo di oltre 50 milioni. È quanto emergerelazione al 31 dicembre 2020 diMedia and Communications, la società controllata dall’in cui confluiscono icommerciali e da diritti L'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Inter, salgono i ricavi commerciali ma mancano 55mln dalla Cina: Crescono i ricavi commerciali pe… - CalcioFinanza : Inter, salgono i ricavi commerciali ma mancano ancora 55 milioni dalla Cina