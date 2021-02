Infortunio Dzeko | lesione all’adduttore sinistro I tempi di recupero

SkySport : Fonseca dopo Roma-Braga: 'Grande atteggiamento. Infortunio Dzeko? Domani vedremo' - calciomercatoit : ??Lesione di primo grado all’adduttore sinistro per #Dzeko: il bosniaco salterà #RomaMilan e forse anche l'andata di… - ValerioCandido : RT @nikita82roma: Ci sono romanisti contenti dell’infortunio di Dzeko... - FiorentinaUno : DZEKO, Da accertare l'entità dell'infortunio: dopo l'Udinese la Fiorentina affronterà la Roma -… - UgoBaroni : RT @CorSport: Infortunio #Dzeko, esami all'adduttore: ecco la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Dzeko

: lesione all'adduttore sinistro per l'attaccante bosniaco dopo il match vinto contro lo Sporting Braga. Le ...Da monitorare la questione, uscito malconcio dal match di ieri e a serio rischio per il ... Anche perchè dal match di Champions League è uscito peranche Duvan Zapata. Tanti dubbi in ...L’Inter ha la grande opportunità entro Pasqua di tentare la fuga in classifica. Calendario agevole, sulla carta, ma occhio alle inseguitrici ...I due attaccanti ieri hanno trovato entrambi la via del gol, come all’andata, e, insieme a Carles Pérez, hanno traghettato i giallorossi agli ottavi di Europa League. Tuttavia, prima che avvertisse il ...