Dragon Age 4 potrebbe essere un'esperienza strettamente single player a causa del fallimento di Anthem (Di venerdì 26 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, l'attesissimo nuovo Dragon Age dello sviluppatore BioWare è ora un'esperienza strettamente single player, con EA che avrebbe rivisto la sua strategia per il gioco dopo il successo di Star Wars Jedi: Fallen Order e il fallimento di Anthem. Come riportato da Jason Schreier di Bloomberg, fonti che hanno familiarità con la questione affermano che il prossimo titolo di Dragon Age era stato precedentemente progettato con una pesante componente multiplayer. Secondo quanto riferito, il progetto è entrato in sviluppo per la prima volta nel 2015, ma Bloomberg afferma che la visione originale è stata riavviata da EA e BioWare nel 2017. Questo riavvio sembra sia la ragione dietro la partenza del creative director Mike ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, l'attesissimo nuovoAge dello sviluppatore BioWare è ora un', con EA che avrebbe rivisto la sua strategia per il gioco dopo il successo di Star Wars Jedi: Fallen Order e ildi. Come riportato da Jason Schreier di Bloomberg, fonti che hanno familiarità con la questione affermano che il prossimo titolo diAge era stato precedentemente progettato con una pesante componente multi. Secondo quanto riferito, il progetto è entrato in sviluppo per la prima volta nel 2015, ma Bloomberg afferma che la visione originale è stata riavviata da EA e BioWare nel 2017. Questo riavvio sembra sia la ragione dietro la partenza del creative director Mike ...

VideoGamersITA : Dragon Age per PS5, Xbox Series X|S e PC sarà single player, per Schreier - - Kronastra : #DragonAge4 Che il rompersi la testa contro il muro dell'insuccesso economico abbia svegliato abbastanza la EA da p… - infoitscienza : Bloomberg: EA annulla la componente online di Dragon Age 4, sarà un RPG single-player - infoitscienza : Dragon Age per PS5, Xbox Series X|S e PC sarà single player, per Schreier - GamingToday4 : Dragon Age per PS5, Xbox Series X|S e PC sarà single player, per Schreier -