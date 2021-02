Volley Lube, esonerato l’allenatore Ferdinando De Giorgi (Di giovedì 25 febbraio 2021) La società A.S. Volley Lube ha annunciato, attraverso una nota, di aver “sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Ferdinando De Giorgi e il suo vice Nicola Giolito. Una decisione forte –prosegue la nota- maturata al culmine di un periodo che dopo la vittoria della coppa Italia è risultato poco prospero per la squadra, nonché contraddistinto da rapporti palesemente difficili in campo”. Nella giornata di ieri la squadra marchigiana è stata sconfitta per 3-1 nell’andata dei quarti di Champions League contro i polacchi del Kedzierzyn Kozle. “La società, che si riserva di svelare i dettagli relativi alla nuova guida tecnica entro le prossime 24 ore, ringrazia De Giorgi e Giolito per l’encomiabile lavoro svolto e per aver contribuito a scrivere pagine indelebili della ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) La società A.S.ha annunciato, attraverso una nota, di aver “sollevato dalla guida tecnica della prima squadraDee il suo vice Nicola Giolito. Una decisione forte –prosegue la nota- maturata al culmine di un periodo che dopo la vittoria della coppa Italia è risultato poco prospero per la squadra, nonché contraddistinto da rapporti palesemente difficili in campo”. Nella giornata di ieri la squadra marchigiana è stata sconfitta per 3-1 nell’andata dei quarti di Champions League contro i polacchi del Kedzierzyn Kozle. “La società, che si riserva di svelare i dettagli relativi alla nuova guida tecnica entro le prossime 24 ore, ringrazia Dee Giolito per l’encomiabile lavoro svolto e per aver contribuito a scrivere pagine indelebili della ...

