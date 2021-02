"Niente vaccino agli obesi, prima noi giornalisti". Orrore e "suicidio" in tv di questo tizio: la sparata, fa una bruttissima fine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un metaforico suicidio in tv. E una "morte televisiva" meritata, assolutamente strameritata. L'harakiri è quello commesso da tal Blake McCoy, conduttore di Fox 5, sospeso dopo aver speso parole aberranti su persone obese e vaccini. Queste ultime sono state riversate su Twitter, un cinguettio che ha scatenato un putiferio e che è stato quasi subito cancellato, rimosso. Ma è arcinoto, coi social è sempre troppo tardi: le critiche feroci stavano già montando, in particolare per chi si è sentito offeso per quanto detto dall'anchorman. Il punto è che McCoy sosteneva che non fosse giusto vaccinare prima gli obesi dei giornalisti come lui, poiché questi avevano continuato a lavorare anche durante i differenti lockdown. Ma il conduttore scorda che spesso e volentieri, l'obesità è una patologia, insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un metaforicoin tv. E una "morte televisiva" meritata, assolutamente strameritata. L'harakiri è quello commesso da tal Blake McCoy, conduttore di Fox 5, sospeso dopo aver speso parole aberranti su persone obese e vaccini. Queste ultime sono state riversate su Twitter, un cinguettio che ha scatenato un putiferio e che è stato quasi subito cancellato, rimosso. Ma è arcinoto, coi social è sempre troppo tardi: le critiche feroci stavano già montando, in particolare per chi si è sentito offeso per quanto detto dall'anchorman. Il punto è che McCoy sosteneva che non fosse giusto vaccinareglideicome lui, poiché questi avevano continuato a lavorare anche durante i differenti lockdown. Ma il conduttore scorda che spesso e volentieri, l'tà è una patologia, insomma, ...

Voroklimef : Sempre lì siamo, puoi pure dire che la terra è rotonda ma se tutti pensano che sia piatta non c'è niente da fare. L… - Laurangel66 : @alessandrop543 @repubblica Come insegnante dovevo sottopormi ieri al vaccino astrazeneca ma la circolare del 22/2… - Nicola23453287 : RT @claudio_2022: Vaccino, Garattini accusa: sapevamo da marzo ma l'Italia non ha fatto niente. La bomba dei centri per la produzione. h… - panibbi : RT @MarioCostanzo16: Gli Stati Uniti hanno 3 vaccini già pronti ed approvati, la Russia si è fatta il suo vaccino, la Cina pure, la grand… - sta17089937 : @mattino5 @ProfLopalco Senza offesa ne niente,ma 100 anni.....un vaccino BUTTATO -