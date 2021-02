Napoli - Granada | le pagelle | Zielinski è un bel vedere | 7 Maksimovic non impeccabile | 5 | 5

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - Gazzetta_it : Il Granada... libera la data giusta: #JuveNapoli si giocherà il 17 marzo - SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - lillydessi : #Europa #League, #Napoli-#Granada 2-1: agli #azzurri non riesce l'impresa, #spagnoli agli #ottavi - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: VIDEO - Napoli-Granada 2-1 L'editoriale di Umberto Chiariello: 'Far giocare Elmas terzino è un delitto al calcio. Gattu… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Granada

...5 segna subito e illude il. Cerca sempre la percussione. Politano 5,5 svaria su tutto il fronte senza impensierire la difesa delInsigne 6 traversa su punizione e un'altra buona ...Nulla può sullo stacco di Montoro che infila il sette. Poi sbriga l'ordinario. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, ...La vittoria con il Granada al Maradona (2-1) con i gol di Zielinski e Fabian Ruiz non è bastata a ribaltare lo 0-2 dell'andata Dopo Supercoppa Italiana e Coppa Italia sfuma anche il terzo obiettivo st ...L'Europa League ha emesso nella giornata di oggi i suoi verdetti in una serata a due facce per le italiane. Il Napoli viene eliminato dal Granada mentre Milan e Roma si qualificano per ...